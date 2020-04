Kultgetränk aus Düsseldorf : Wo bleibt der Alkohol für den Killepitsch?

Peter Busch lagert seinen Killepitsch in 20 großen Reifetanks. Foto: Bretz, Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Corona-Krise bedroht den Nachschub des beliebten Kräuterschnapses. Doch zum Glück erinnerte sich Inhaber Peter Busch an Erzählungen seiner Eltern.

In Vor-Corona-Zeiten war es für Düsseldorfer eine schöne Angewohnheit, den Zug durch die Altstadt am Kabüffke ausklingen zu lassen. Da gab es dann einen Killepitsch. Der Kräuterlikör aus Düsseldorf hat mittlerweile weltweit Karriere gemacht und wird von Inhaber Peter Busch im Hafen in großen Mengen produziert, um den Bedarf zu befriedigen.