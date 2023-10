Umbau von Kirchen in Düsseldorf Wo Architekt Wilhelm Dahmen Spuren hinterlässt

Wilhelm Dahmen hat Spuren in Düsseldorf hinterlassen. Zwar wenige opulente, sofort sichtbare, aber viele perfekt eingebettete, in die vorhandene Bebauung integrierte und in einzelnen Gebäuden versteckte. Wilhelm Dahmen ist Architekt und hat viele Kirchen in Düsseldorf instandgesetzt, saniert, renoviert. Außerdem hat er so einige Pfarrhäuser und Gemeindezentren wieder hergestellt oder neu gebaut. Und auch die Liste der von Dahmen geplanten Kindergärten und Schulen unter kirchlicher sowie städtischer Leitung ist lang. Nimmt man die Planungen von Studentenwohnheimen, Gewerbeimmobilien Ein- und Mehrfamilienhäuser hinzu, kommt man auf ein umfassendes Lebenswerk, das in einer Stadt unweigerlich Spuren hinterlassen muss. „Aber nur wenn man weiß, wo sie zu finden sind und wenn man sie sucht, wird man sie finden“, sagt Dahmen. Er hat kürzlich seinen 90. Geburtstag gefeiert.