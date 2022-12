WM-Feier in Düsseldorf Marokkanische Fans attackierten Polizisten

Ein Sprecher berichtet zwar, dass der Großteil der Feiernden sich „weitestgehend friedlich“ verhalten habe, allerdings sei es auch zu Übergriffen gekommen. So habe es Tritte und Schläge gegen sowie auch Würfe von Flaschen und Böllern auf Polizeibeamte gegeben. Einige Fans hatten etwa versucht, auf einen Polizeiwagen zu klettern. Als das die Einsatzkräfte zu verhindern versuchten, heizte das die Stimmung offenbar noch an, berichtet etwa ein Fotograf. Bilder zeigen, wie die mit Helmen ausgestatteten Beamten dicht gedrängt in der Menge stehen.