Am Landgericht: Witwe scheitert mit Klage auf Herausgabe eines Uecker-Werks

Am Landgericht

Düsseldorf Ohne Beweis keine Aussicht auf Prozesserfolg: So lässt sich abkürzen, wie das Landgericht gestern im Erbstreit um ein Nagel-Kunstwerk von Günter Uecker urteilte – und die Klage einer Rentnerin auf Herausgabe des 20.000-Euro-Kunstwerkes abwies.

Die Seniorin gab an, ihrem Mann sei das Werk 2008 von einer Bekannten geschenkt worden. Da er es nicht direkt mitnehmen konnte, habe die Gönnerin auf der Rückseite vermerkt, dass es „für Hans“ bestimmt sei. Beide Beteiligte sind inzwischen gestorben, deren Erben zanken nun um das Bild. Doch ein Gutachter fand dort keine Widmung, sondern nur einen Fleck, der von Lösungsmitteln stammen könnte. Ob dort je ein Name oder gar ein Schriftzug „für Hans“ gestanden hat, bleibt ungeklärt. Also konnte die Rentnerin einen Anspruch auf das Uecker-Werk nicht belegen, ihre Klage wurde daher abgewiesen.