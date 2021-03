Netzwerk für Forschung und Wirtschaft : Neuer Geschäftsführer für Wissensregion Düsseldorf

DÜSSELDORF Kai de Weldige vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung übernimmt die Nachfolge von Ulrich von Alemann, der den Verein maßgeblick mitgegründet und aufgebaut hatte.

(semi) Der Verein Wissensregion Düsseldorf, der regionale Institutionen aus Forschung, Bildung und Wirtschaft besser vernetzen will, hat einen neuen Leiter: Nachdem Professor Ulrich von Alemann bereits Ende 2020 in den Ruhestand gegangen war, hat jetzt Kai de Weldige das Amt des Geschäftsführers übernommen. Er ist Kaufmännischer Leiter des Düsseldorfer Max-Planck-Instituts für Eisenforschung (MPIE) und Chemiker. Als vorrangiges Ziel will er nun die Evaluation der bisherigen Pilotphase des Vereins abschließen und in eine neue Strategie für die kommenden Jahre einfließen lassen.