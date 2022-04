Preis für Düsseldorfer Wissenschaftler : So begeistern Wissenschaftler für Philosophie

Düsseldorf Mit ihrem Projekt denXte gelingt es einem Team von Wissenschaftlern der Heine-Uni, Menschen mit unterschiedlichsten Bildungsbackgrounds und auf unterschiedlichen Kanälen zu erreichen. Darunter sind Livechats, soziale Medien, Videos, Umfragen und nun auch ein Podcast.

Das Team hinter denXte nutzt ein Bündel an Aktivitäten, um mit verschiedenen Zielgruppen philosophisch in Austausch zu treten, darunter Live-Vhats, soziale Medien, Videos, Umfragen und Veranstaltungen. Kern der Formate sind jeweils philosophische Gedankenexperimente, also Szenarien, die der Plausibilisierung oder Widerlegung philosophischer Thesen, Argumente und Theorien dienen. So gab es etwa eine Veranstaltung zum Thema Organspende, zu der Frage „Was sind Fake News?“ und eine in diesem Jahr geplante Veranstaltung soll sich mit der Frage befassen: „Wie wäre es, die eigene Zukunft zu kennen?“. Ein eigener Podcast ist derzeit in Planung, ebenso wie das denXte-Lab, ein Versuchslabor für philosophische Gedankenexperimente für Studierende.