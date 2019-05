Wirtschaftstreffen : Wie Künstliche Intelligenz die Wirtschaft verändert

Düsseldorf Beim Wirtschaftstag Japan sprachen Fachleute darüber, wie Künstliche Intelligenz verschiedene Wirtschaftsbranchen beeinflussen wird. Auch die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Länder war ein Thema.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird Unternehmen aller Branchen in Zukunft tiefgreifend verändern und neue Impulse schaffen. Das war eine zentrale These beim Wirtschaftstag Japan in Düsseldorf, der am Montag rund 300 interessierte Fachleute anzog – mehr als jemals zuvor. Insbesondere smarte Algorithmen bei bildgebenden Verfahren werden demnach zu völlig neuen Einsatzmöglichkeiten führen, beispielsweise in der Industrie-Automatisierung, der Lebensmittelindustrie oder in der Medizintechnik.