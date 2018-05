Düsseldorf: Wirtschaftsclub trifft Roncalli bei einer Currywurst

Düsseldorf Die traditionsreiche Currywurstlounge des Clubs fand zum ersten Mal unter freiem Himmel im Zirkus statt.

Die Currywurstlounge hat eine lange Tradition beim Düsseldorfer Wirtschaftsclub. Weit mehr als ein Jahrzehnt lädt der Club und allen voran dessen Mitgesellschafter Rüdiger Goll zu scharfer Wurst mit Brötchen. Der Gegensatz zwischen Imbiss-Essen und Managern mit Geschäftsthemen ist ein bewährtes Konzept. Doch diesmal sollte es ganz anders sein. Erstmals kostete der Eintritt Geld - mindestens 15 Euro, die an die Aktionen Hallo Nachbar und Kindertafel flossen.

Die Idee dazu hatte Clubchef Rüdiger Goll bei seinem ersten Zusammentreffen mit Roncallidirektor und -gründer Bernhard Paul. Der war einst zu Gast bei der Wurstlounge, da erwuchs den beiden die Idee, die Veranstaltung in den Zirkus zu holen. "Montags ist in der Regel zu, und so war genug Platz für die neuen Gäste", sagte Paul. Mehr als 800 Clubmitglieder und Freunde nahmen die Einladung, spendeten gerne (auch mehr, wie etwa Walser-Bank-Chef Hans Staudinger, der dabei beobachtet wurde, wie er den Eintritt recht lautlos auf 100 Euro aufrundete und nicht mal eine Quittung verlangte).