Wirtschaft in Düsseldorf : So tief steckt der Einzelhandel in der Krise

So tief steckt der Einzelhandel in der Krise

Düsseldorf Eine Umfrage des Handelsverbands zeigt, wie weit das Vorkrisenniveau auch für Düsseldorfs Geschäfte noch entfernt ist, sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Kundenfrequenzen.

Bei einer Umfrage des Verbandes unter den Einzelhändlern im Rheinland gaben diese in der vergangenen Woche an, dass die Kundenfrequenzen längst nicht das eigentlich von vor der Krise gewohnte Niveau erreicht hätten. 46 Prozent der Befragten beschrieben es als „deutlich geringer“ und 16 Prozent als „drastisch geringer“ (also um mehr als 50 Prozent). Hinzu kommen 23 Prozent, die die Frequenz als „etwas niedriger“ beschreiben, als höher schätzen sie gerade einmal sechs Prozent ein.

Aktie rauscht in den Keller : Treulose Streamer schicken Netflix in die Krise

Dazu passt, dass die Umfrage auf eine sehr schlechte Stimmung bei den Kunden schließen lässt. Nur zehn Prozent der Händler ordnen sie als positiv ein. Zumeist hielten sich Kunden nicht länger als nötig in den Geschäften auf, sagt Gallus. Das Ende der Maskenpflicht habe nicht den gewünschten Effekt gehabt. Viel mehr wirkten sich Probleme in den Lieferketten sowie gestiegene Preise für Energie und Transport aus. Auch die kurzfristige Entscheidung für verkaufsoffene Sonntag in der Politik und daraus folgende schlechte Planbarkeit sowie Demonstrationen am Samstag seien eine Belastung.