Gastronomie in Düsseldorf : Wirt ärgert sich über das Ordnungsamt

Mehmet Aslan ist seit vier Jahren der Wirt in der Gerresheimer Gaststätte Zur Düssel. Jetzt denkt er darüber nach, aufzuhören. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Mehmet Aslan werde oft grundlos kontrolliert und fühlt sich von der Stadt schikaniert, wie er sagt. Die Anwohner unterstützen ihn in diesem Fall. Die Stadt gibt zu einzelnen Einsätzen keine Auskunft und beruft sich auf den Datenschutz.

Mehmet Aslan fühlt sich regelrecht drangsaliert. Mindestens einmal im Monat stehe in seiner Gaststätte Zur Düssel an der Glashüttenstraße in Gerresheim das Ordnungsamt auf der Matte. Erklären könne er sich das nicht, „meist gibt es nichts Konkretes zu beanstanden“, sagt der Wirt. Anfang August hätten die Ordnungshüter einen Monitor mitgenommen, über den er das Geschehen auf seiner Terrasse beobachtet habe, „den habe ich bis heute nicht zurück. Ich will doch nur im Blick behalten, wenn das Glas von einem Gast leer ist, das sehe ich von der Theke aus nicht“, begründet er diese Maßnahme.

Im Lockdown Ende vergangenen Jahres habe er mit ein paar Freunden die Kneipe renoviert, „danach haben wir zusammen etwas getrunken und gegessen, sofort war wieder das Ordnungsamt da und meinte, das sei ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung. Ich musste 2760 Euro Strafe zahlen und sie haben mir sechs Tage lang den Laden versiegelt“, erzählt Aslan und fügt hinzu: „Die Aktion war prinzipiell sicher ein Fehler von mir, und ich habe ja auch gezahlt. Aber diese Vorgehensweise ist doch nicht verhältnismäßig.“

Info Nachbarn unterstützen Gerresheimer Wirt Unterstützung Der Arbeitskreis „Wohnen, Arbeiten & Leben an der Glashüttenstraße“ setzt sich für die Belange der Menschen im unteren Gerresheim ein.

Themen Themen waren zuletzt vor allem der ausufernde Verkehr auf der Glashüttenstraße und der S-Bahnhof Gerresheim.

Stammgäste wie Wilfried Legner, der vor Ort den Arbeitskreis „Wohnen, Leben und Arbeiten an der Glashüttenstraße“ koordiniert, bestätigen die Vorfälle. „Seit Mehmet Aslan die Gaststätte vor vier Jahren übernommen hat, ist das Ordnungsamt in der Regel immer wieder ohne ersichtlichen Grund hier erschienen, hat die Gäste gemustert und verunsichert. Wir Anwohner unterstützen ihn, er hat viel in den Laden investiert und jetzt finanzielle Einbußen. Und nun haben wir Angst, dass der Wirt hinschmeißt, denn das ist hier im unteren Gerresheim die einzige Kneipe weit und breit.“ Aslan vermutet, die ständigen Besuche könnten noch mit der alten Pächterin zu tun haben, da hieß die Kneipe an der Glashüttenstraße noch Promille. „Damals waren hier Rocker zu Gast, wegen Drogen und Glücksspiel gab es regelmäßig Razzien“, sagt er. Legner, der auch im Vorstand des Bürger- und Heimatkreises Gerresheim ist, kann auch das bestätigen.

Vom Ordnungsamt heißt es, dass es bei den Kontrollen jedenfalls keine Zusammenhänge mit dem vorherigen Betreiber gebe. Und: Eine Videoüberwachung des öffentlichen Raums durch Private sei grundsätzlich unzulässig. Darüber hinaus teilt ein Sprecher lediglich mit: „Aufgrund schützenswerter und datenschutzrelevanter Belange werden weder zu laufenden Verfahren noch zu bereits abgeschlossenen Sachverhalten Detailauskünfte erteilt.“ Anlass für Kontrollen des Ordnungsamtes könnten entweder anlassunabhängige Routinekontrollen oder auch eingehende Beschwerden über Gewerbebetriebe sein. „Werden Feststellungen über ordnungswidrige Sachverhalte getroffen oder Beschwerden bestätigt, so können unter Berücksichtigung der konkreten Einzelfälle und der Schwere eines Verstoßes gegebenenfalls weitergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen erfolgen“, so der Sprecher. Zu den konkreten Schilderungen des Wirts in seiner Gerresheimer Gaststätte äußert sich der Stadtsprecher nicht.