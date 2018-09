wirsindhier in Chemnitz: Düsseldorfer bei Konzert gegen Rechts

So erlebten Düsseldorfer das Konzert in Chemnitz

Düsseldorf Sechs Stunden dauert die Fahrt aus dem Westen ans gegenüberliegende Ende Deutschlands. Sebastian Cox und Boris Bartels waren trotzdem beim Konzert gegen Rechts. Für beide war es Ehrensache nach Chemnitz zu fahren.

Cox, nach mehreren Jahren als Immobilienkaufmann inzwischen wieder Wirtschaftswissenschaftsstudent, bezeichnet sich selbst als „Halbmigrant“: der Vater ist Südamerikaner, die Mutter Deutsche. „Wenn Leute den Hitlergruß zeigen und Jagd auf Leute machen, die anders aussehen, nehme ich das persönlich.“ Als er von dem Konzert gegen Rechts in Chemnitz hörte, begann er, seine Reise zu organisieren: lieh sich das Auto seiner Schwester, fragte im Bekanntenkreis und im Internet nach Mitfahrern. Martin aus Haan meldete sich über die Jusos, Leon aus Düsseldorf über die Facebookgruppe „Nettwerk“. Am Montagmorgen traf sich die Truppe zum Plakate basteln. Gegen 11 Uhr ging es los Richtung Osten.

Tanzbrunnen in der Innenstadt : Marteria und Casper geben Spontankonzert in Köln

Bartels wie Cox ist am Tag nach dem Konzert unter dem Motto #wirsindmehr immer noch anzumerken, wie sehr ihn der Abend in Chemnitz beeindruckt hat. „Denkwürdig“ nennt Bartels das Erlebnis. „So viele junge, politisch motivierte Menschen, die ihren Protest auf angenehme, humorvolle Weise zum Ausdruck gebracht haben!“ – „Es waren alle Altersklassen da“, sagt Sebastian Cox. „auch viele Chemnitzer Bürger.“ Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht habe er gesehen, den Grünen-Politiker Anton Hofreiter und später Martin Dulig von der SPD, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Sachsen. Ganz in Bühnennähe beim Auftritt der Toten Hosen.

Sebastian Cox beschreibt aber auch das mulmige Gefühl bei der Ankunft in Chemnitz. Wie die drei jungen Männer am Nachmittag parken, die gebastelten Schilder im Auto lassen, Lage peilen. „Das erste, was wir gesehen haben, war ein Thor-Steinar-Laden.“ Die Marke gilt als Erkennungszeichen der rechten Szene. Heruntergelassene Rollläden, Leerstände, „hochgeklappte Bürgersteige“ – für Cox ist es der erste Besuch in Ostdeutschland und zunächst scheinen sich alle Klischees zu bestätigen. Auch als die kleine Gruppe später die Schilder aus dem Auto holt und beim Bierkauf im Netto spitze Blicke erntet. „Jetzt gleich wird’s knallen“, sagt ein Mann laut. Was er damit meint, bleibt unklar.