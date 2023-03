Schulbau in der Landeshauptstadt Wird das Düsseldorfer Luisen-Gymnasium doch verkauft?

Die Debatte um die Zukunft des Gebäudes, in dem seit mehr als 100 Jahren das Luisen-Gymnasium untergebracht ist, wird neu angefacht. Das Areal gilt als Filetgrundstück. Und trotz der Einschränkungen, die der Denkmalschutz mit sich bringt, als attraktive Einnahmequelle in Zeiten von drohenden Haushaltsdefiziten in dreistelliger Millionenhöhe. „Wir müssen die Frage eines möglichen Verkaufs neu bewerten und anders diskutieren als noch vor vier oder fünf Jahren“, sagt CDU-Ratsherr Stefan Wiedon.