Winterwelt an der Kö in Düsseldorf SPD fordert Rollschuhbahn statt Eislaufen

Die SPD hält die Eisbahn auf dem Corneliusplatz nicht mehr für zeitgemäß. Um Energie zu sparen, soll die Eisfläche der Winterwelt durch eine Rollschuhbahn ersetzt werden, fordert die Fraktion in einem Antrag, über den am Donnerstag im Stadtrat abgestimmt werden soll. Bei mehrheitlicher Zustimmung soll die Stadt D.Live als Organisator des Weihnachtsmarktes beauftragen, Gespräche mit dem Betreiber aufzunehmen. Überschrift des Antrags: „Spaß auf Rollschuhen statt auf Eis in der Winterwelt!“