Winterstimmung auf dem Dreischeibenhaus: Glühwein mit Aussicht auf Düsseldorf

Düsseldorf Glühweinliebhaber in Düsseldorf können das wärmende Getränk jetzt in luftiger Höhe genießen - zusammen mit einem fantastischen Ausblick auf die Stadt.

Hoch hinaus kommen die Düsseldorfer gerade mit Philipp Wolter, dem Chef des Restaurants Phoenix im Dreischeibenhaus. Für seine Gäste öffnet er gerade die Dachterrasse in der 22. Etage. Mit einem Glühwein in der Hand können die Besucher so einen sagenhaften Blick auf Düsseldorf genießen.