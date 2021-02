Wintereinbruch in Düsseldorf : Schlittenfahrten in den Parks, Ruhe auf den Straßen

Düsseldorf Das große Schneechaos in Düsseldorf ist bis Sonntagmittag ausgeblieben. Es schneit jedoch seit Stunden und wenn das Gemisch aus Schnee und Eismatsch auf den Straßen, Wegen und Gleisen gefriert, könnte es gefährlich glatt werden.

Am frühen Samstagabend ging es los, der erste Eisregen fiel in Düsseldorf vom Himmel. Im Laufe der Nacht wurde daraus Schnee und am Sonntagmorgen war die weiße Pracht in der Landeshauptstadt dann mehrere Zentimeter hoch.