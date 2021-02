Wintereinbruch in Düsseldorf : „Großes Verkehrschaos ist bislang ausgeblieben“

Düsseldorf Tief „Tristan“ beschert Düsseldorf so viel Schnee, wie schon lange nicht mehr. Seit der Nacht zu Sonntag fällt fast ununterbrochen Niederschlag vom Himmel. Das große Chaos auf den Straßen ist bislang ausgeblieben.

Fast dauerhafter Schneefall an zwei Tagen, das kommt in Düsseldorf nicht allzu oft vor. Tief „Tristan“ hat der Landeshauptstadt nun seit der Nacht zu Sonntag eine solche Wetterlage beschert. Obwohl viele Straßen weiß und teilweise sogar vereist sind, ist das große Verkehrschaos bislang ausgeblieben.

Auch die Feuerwehr Düsseldorf hat kaum mehr zu tun, als an normalen Tagen. „Wir mussten heute einmal raus, um ein paar Eiszapfen an einer Dachrinne zu entfernen. Wären die abgebrochen, hätte sie Passanten verletzen können“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In anderen Landesteilen sah es deutlich anders aus. Die Bilanz der NRW-Polizei: Insgesamt 720 Einsätze innerhalb von 24 Stunden bescherte das extreme Winterwetter den Beamten. Allein von Sonntagmorgen 6 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr seien die Beamten zu 507 witterungsbedingten Unfällen gerufen worden, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle. Bei den Unfällen habe es einen Toten und 37 leicht verletzte Personen gegeben. In Duisburg war am Sonntag ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Dabei starb der Fahrer.