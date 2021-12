Winter in Düsseldorf : So müssen Anlieger Gehwege vor ihren Grundstücken räumen

Düsseldorf Am 21. Dezember um 16.58 Uhr beginnt der Winter. Passend dazu hat die Stadt Düsseldorf noch einmal erklärt, wie Anwohner Gehwege vor ihren Grundstücken von Schnee und Eis freihalten müssen.

Die Räumpflicht gilt an Werktagen von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr gefallener Schnee muss am folgenden Tag bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr beseitigt sein.