Winter in Düsseldorf Erst kam der Schnee, dann die Sonne

Die Bänke in der Sonne waren belegt, auf den Schulwegen spielten sich friedliche Schneeballschlachten ab. Für einige war es das erste richtige Schneeerlebnis, etwa für Elias, der am Mittag mit seiner Großtante Nicole in den Zoopark kam. Zum ersten Mal saß der Fünfjährige auf einem Schlitten, ließ sich immer wieder den Hügel hinaufziehen und hatte sichtlich Spaß an dem neuen Winterhobby. An einem anderen Hügel im Zoopark hatten sich Kinder aus der Nachbarschaft schon am Vortag eine Mini-Rampe aus Schnee gebaut, der den Schlitten zu einem kleinen Sprung verhalf.