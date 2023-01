Wassersportmesse Boot Pool zum Wingsurfen ersetzt stehende Welle

Stattdessen entsteht in Halle 17 aus Steinblöcken ein 60 Meter langer Pool, Windmaschinen machen neue Arten des Windsurfens möglich. Beim Wingsurfen hält der Fahrer das Segel ohne Mast in der Hand, beim Wingfoiling kann das Brett aufgrund eines kleinen Tragflügels (Foil) darunter quasi über das Wasser schweben. Das können Besucher erstmals ausprobieren. Für alle, die es unter Wasser zieht, ist der neu gebaute Tauchturm in Halle 12 interessant. Er ist acht Meter breit und vier Meter hoch. Nachwuchssegler können sich zudem in einem Pool in Halle 15 versuchen, gepaddelt wird im Kanukanal in Halle 14.