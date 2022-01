Natur in Düsseldorf : Autofahrer unterschätzen Wildwechsel-Gefahr

Düsseldorf Thomas Bangert vom Hegering Hubbelrath warnt davor, die Schilder im Grafenberger Wald und anderswo zu ignorieren. Außerdem werde trotz Tempolimit meist viel zu schnell gefahren.

Im Winter wird es früh dunkel, und dann kann es auf Straßen, die durch Waldgebiete führen, schnell gefährlich werden. Besonders in der Morgen- und Abenddämmerung neigen Wildtiere dazu, schnell und unvermittelt über die Straße zu laufen – so auch im Grafenberger Wald, wo über eine Strecke von rund 400 Metern vor der möglichen Kollision mit dem Tier gewarnt wird. Nur: „Autofahrer nehmen diese Schilder gar nicht mehr wahr und sind sich demenstsprechend der Gefahr nicht bewusst“, sagt Thomas Bangert vom Hegering Hubbelrath, dessen Einzugsgebiet bis an den Grafenberger Wald reicht. Die Folge: Kaum einer halte sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung auf Fahneburg- und Rennbahnstraße. Das kann schlimmstenfalls auch querende Reiter mit ihren Pferden gefährden. Auf die wird auf zusätzlichen Schildern hingewiesen.

Jedes Jahr passieren mehrere hunderttausend Wildunfälle in Deutschland, in NRW hat der Bundesjagdverband für das Jahr 2020 rund 32.400 getötete Tiere gezählt. Im Durchschnitt sterben dabei 30 Menschen pro Jahr. Bangert wurde erst vor kurzem in Düsseldorf zu einem Wildunfall gerufen. „Ich musste das angefahrene Tier mit einem Fangschuss erlösen. Das ist kein Vergnügen.“ Die Polizei, obwohl bewaffnet, darf so etwas nicht, da ist der Jäger als Fachmann gefragt. Im Grafenberger Wald sind viele Rehe unterwegs, auch Dachs und Fuchs fühlen sich hier wohl, die ebenfalls stark zum Wildwechsel neigenden Wildschweine sind dagegen in aller Regel lediglich im Wildpark anzutreffen. Kleinere Tiere wie Hasen werden, wenn sie ein Auto erwischt, oft nicht bemerkt.