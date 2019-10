Aktion in Düsseldorf : Sammelaktion für die Tiere im Wildpark

Düsseldorf Jetzt ist wieder die Zeit gekommen, Eicheln und Kastanien für die Tiere des Wildparks zu sammeln. Kinder erhalten für gesammelte Waldfrüchte ein kleines Taschengeld.

Eicheln und Kastanien dienen den Wildschweinen, Mufflons und dem Rot-, Dam- und Rehwild als nährstoffreiche Futterergänzung. Sammler sollten sie getrennt voneinander und in trockenem Zustand bei den Wildpark-Mitarbeitern abgeben. Plastiktüten eignen sich nicht zur Zwischenlagerung. Um Schimmel zu vermeiden, sollten die Waldfrüchte vielmehr in Jutetaschen oder offenen Körben gesammelt und aufgehoben werden. Kinder, die ihre gesammelten Früchte abgeben, erhalten ein kleines Taschengeld in Höhe von 20 Cent je Kilogramm Eicheln sowie 10 Cent je Kilogramm Kastanien. Auch Haselnüsse oder Walnüsse können für 20 Cent pro Kilogramm abgegeben werden. Außerhalb des Annahmetermins am 16. Oktober können die Kastanien und Eicheln in die bereitgestellten Sammelbehälter gefüllt werden. Diese sind an allen Eingängen des Wildparks ab sofort und auch über den 16. Oktober hinaus aufgestellt. Grundsätzlich sind im gesamten Stadtgebiet, ob in Gärten, Parks oder im Stadtwald, Eicheln und Kastanien zu finden. Im Stadtwald sollte die Suche auf die Waldwege beschränkt werden, damit wildlebende Tiere nicht gestört werden.