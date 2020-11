Bürgermonitor in Düsseldorf : Wilde Müllkippe ärgert Anwohner

Gerresheim An der Josef-Neuberger-Straße stapelte sich Unrat am Straßenrand. Die Stadt sucht jetzt den Verursacher.

Eine der Türen ragte gut einen Meter in die Fahrbahn hinein – und das im Scheitelpunkt der Kurve der Josef-Neuberger-Straße. Unübersehbar war das eine Verkehrsgefährdung. Hinter der ersten Türe hatten Unbekannte weiteren Unrat abgelegt. So kam eine unansehnliche Masse aus PVC-Fußbodenresten, Styroporstücken, Plastikeimern und -containern, Altholz mit Nägeln, Waschbecken, Schubläden, Sonnenschirmen, Glas und Müllbeuteln zusammen. In der vergangenen Woche war aber keine Sperrmüllentsorgung an der Josef-Neuberger-Straße vorgesehen. Da war klar, es musste sich um eine „wilde“ Müllkippe handeln. So einiges, was in der Ansammlung zu finden war, hätte die Sperrmüllentsorgung sowieso nicht mitgenommen, weil etwa Bauelemente wie Waschbecken und Türen nicht zum Sperrmüll gehören, sondern gesondert entsorgt werden müssen.