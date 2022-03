Wildblumensamen : Gartenamt verschenkt "Düsseldorfer Mischung"

Düsseldorf Kostenlose Wildblumensamen gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Gartenamt der Stadt Düsseldorf. Und wer mag, kann auch gleich noch eine Patenschaft für einen Baum übernehmen.

Interessierte können sich ein Samentütchen beim Gartenamt in der Kaiserswerther Straße 390 oder in den zehn Bezirksverwaltungsstellen in der Stadt zu den jeweiligen Geschäftszeiten abholen. „Die Ausgabe erfolgt, solange der Vorrat reicht“, so der Sprecher.