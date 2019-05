Tourismus in Düsseldorf : Wieder mehr Touristen im ersten Quartal

Der HopOn-HopOff-Bus für Touristen hat im vergangenen Jahr eine neue Strecke und einen neuen Audioguide bekommen. Foto: DMT

Düsseldorf In den ersten drei Monaten zählte die Landeshauptstadt 1,2 Millionen Gäste-Übernachtungen. Besonderer Treiber des Tourismus-Geschäftes ist nach wie vor die Messe. Besonders aus einem Land kommen immer mehr Reisende nach Düsseldorf.

Düsseldorf bleibt auch im laufenden Jahr ein gefragtes Ziel für Geschäfts- und Städtereisen: Nach dem Rekord von fast 4,99 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr sind auch die ersten Zahlen für 2019 neue Bestmarken. So wurden von Januar bis Ende März mehr als 1,2 Millionen Übernachtungen (genau: 1.209.406) in den Hotels der Stadt verzeichnet. Das bedeutet ein Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen neuen Rekord für das erste Quartal. Im Landesdurchschnitt betrug das Wachstum der Übernachtungen im gleichen Zeitraum lediglich einen Prozentpunkt, wie die städtische Düsseldorf Tourismus GmbH (DT) erklärte.

Der vergangene März liegt dabei mit mehr als 450.000 Übernachtungen im Ranking der in dieser Hinsicht stärksten Monate überhaupt auf Platz zwei hinter dem November 2018. Damals wurden 455.542 Übernachtungen gezählt. Im März fand in Düsseldorf unter anderem die Fachmesse ProWein statt, hinzu kamen die Beauty und die TopHair. Die Messen sind traditionell wichtige Treiber des Hotelgeschäftes in der Stadt.

„Düsseldorf ist als touristische Destination weiterhin von einer starken Dynamik geprägt“, sagt DT-Geschäftsführer Frank Schrader angesichts der Zahlen. „Die Attraktivität der Stadt für Gäste im Zusammenhang mit so erfolgreichen Messen wie der Boot, der Prowein und der Beauty/TopHair haben zu diesem fulminanten Start ins Jahr beigetragen.“

Als auffällig bewertete die DT das starke Plus von 6,6 Prozent bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im ersten Quartal. Diese Entwicklung zeige sich auch in der täglichen Arbeit der Tourismus-Vermarkter: „Wohl noch nie zuvor hatten wir derart zahlreiche Anfragen von ausländischen Journalisten, Bloggern und Reiseagenten, die von uns die Stadt gezeigt bekommen wollen. Hier ist ein Momentum entstanden, das wir sehr bewusst nutzen wollen, um zeitgemäße Blicke auf Düsseldorf zu liefern“, so der Düsseldorf-Tourismus-Chef. Zu den Programmen gehört daher häufig das modernisierte Führungsangebot mit dem Urban Art Walk und dem HopOn-HopOff-Bus, der im vergangenen Jahr eine umfassende Erneuerung bekommen hatte. Auch die Kunst-Ausstellungen spielen eine große Rolle: Die Ai-Weiwei-Ausstellung in der Kunstsammlung sei von großem Wert, hieß es.