Gleisarbeiten der Rheinbahn am Werstener Kreuz am Wochenende nach Ostern Wieder Ersatzverkehr im Süden wegen Schienenarbeiten

Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen wird der Düsseldorfer Süden an einem Wochenende vom Stadt- und Straßenbahnverkehr abgeschnitten. Die Rheinbahn erneuert von Freitag, 14. April, bis Montagmorgen, 17. April, 4 Uhr, die Gleise – diesmal im Bereich des Werstener Kreuzes und des Südparks. Auf den Linien U71, U73, U74, U77, U79 und U83 fahren Ersatzbusse. Auch für die Straßenbahnlinie 704 gibt es Änderungen. Am ersten April-Wochenende hatte die Rheinbahn an den Gleisen auf der Kölner Landstraße in Höhe der Itterstraße gearbeitet und den Süden mit Ersatzbussen angebunden.



U71/U83 Die Bahnen fahren in Richtung Benrath ab „Bilk S“ über die Strecke der U72 und enden an der Haltestelle „Hellriegelstraße“. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen „Bilk S“ und „Benrath Betriebshof“ sind Busse im Einsatz. Mehrere Haltestellen entfallen jedoch komplett: „Universität Nord/Christophstraße“ und „Südpark“ und die „Schöne Aussicht“ in beiden Richtungen.



U73 Die Bahnen enden in Richtung Universität Ost/Botanischer Garten an der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“, wenden und fahren zurück nach Gerresheim. Der gesperrte Abschnitt zwischen den Haltestellen „Universität Nord/Christophstraße“ und „Universität Ost/Botanischer Garten“ entfällt. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste, alternativ die Ersatzbusse der Linien U71, U79 oder U83 zu nutzen.