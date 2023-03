Gehalt des Düsseldorfer Stadtoberhaupts Wie viel Oberbürgermeister Keller noch dazu verdient

Mit diesen Zahlen liegen die Einnahmen Kellers etwas höher als im Vorjahr. Ein deutlicher Unterschied zeigt sich zu seinem Vorgänger Thomas Geisel, der teilweise in elf Aufsichtsräten saß, was mit Einnahmen von rund 75.000 Euro verbunden war. Das hatte politisch auch Kritik nach sich gezogen, in Zweifel gezogen wurde, die Vielzahl an Aufgaben angemessen bewältigen zu können. Geisel gab am Ende auch Mandate ab, Keller ging von Beginn zurückhaltender vor.