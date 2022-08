Bürgerservice in Düsseldorf : Wie Termine in Bürgerbüros jetzt buchbar sind

Düsseldorf Die Probleme waren groß vor und in den Sommerferien bei der Terminvergabe. Wie sich die Lage mittlerweile entwickelt hat und wie die weiteren Pläne der Stadt sind.

Termine für Bürgerbüros sind nach der angespannten Lage vor und in den Sommerferien wieder leichter buchbar. Wer über die Internetseite der Stadt am Montag oder Dienstag nach einem Zeitfenster zur Verlängerung des Personalausweises suchte, hatte gleich mehrere Möglichkeiten das noch am gleichen Tag zu erledigen. Bei einer Stichprobe unserer Redaktion am Dienstagmittag waren Zeiten in fünf Bürgerbüros buchbar: in Eller, Garath, Wersten/Holthausen, Rath und Gerresheim.