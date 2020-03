Rundgang durch die Stadt : Wie spürbar ist die Coronakrise schon auf Düsseldorfs Straßen

Der Wochenmarkt in Gerresheim ist geöffnet und soll es auch bleiben. Aber auch dort wird die Coronakrise wie überall in der Stadt langsam sichtbar. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Coronakrise wird von Tag zu Tag dramatischer. Wie spürbar ist sie aber wirklich schon im Alltag der Düsseldorfer? Ein Rundgang über zwei Einkaufsstraßen.

Von Arne Lieb

Die Coronakrise hat viele Zettel gebracht. An der Sparkasse hängt einer mit einem großen Ausrufezeichen. Er weist darauf hin, dass die Filiale „zum Schutz unserer Kundschaft und Mitarbeitenden“ bis auf weiteres geschlossen bleibt. Im Vorraum mit den Geldautomaten, der weiter auf ist, versuchen sich gerade zwei Hundebesitzer aneinander vorbeizuquetschen. An der Bibliothek flattern gleich vier DIN-A4-Seiten, die auf Deutsch und Englisch erläutern, dass die Kunden die Bücher vorerst behalten dürfen. Und auf dem großen blauen Zettel an der Eckkneipe „Flurschänke“ steht, das Geschäft bleibe bis auf weiteres geschlossen. „Aus bekannten Gründen.“

An einem der eng gestellten Tischen vor dem Café auf der anderen Straßenseite genießen derweil zwei alte Frauen mit geschlossenen Augen die Sonne, auch viele andere Tische sind belegt. Als wäre es ein ganz normaler Tag.

Es ist die erste Woche, in der die Auswirkungen der weltweiten Krise im Alltag der Düsseldorfer so richtig spürbar werden. Die Behörden überschlagen sich mit Erlassen und Verfügungen, um die Ausbreitung des Erregers zu verlangsamen. Man kommt kaum noch mit, was eigentlich noch zulässig ist. Und es sind zugleich ausgerechnet die ersten Tage, in denen wunderbares Frühlingswetter eingekehrt ist.

In Flingern sind die Straßen am Dienstagmittag alles andere als ausgestorben. An der Lichtstraße rumpelt die 709 vorbei, die heute noch so oft fährt wie bisher. Bei Penny gibt es Schlangen an der Kasse. Einkaufen ist seit Tagen fast wie kurz vor Heiligabend. Wenn man in die Einkaufswagen schaut, sieht man aber selten Hamsterrationen, sondern oft nur das Übliche, manchmal lediglich ein paar Tüten Chips. Es ist, als wollten die Leute nur kontrollieren, ob immer noch Waren da sind. Vor der Apotheke ein paar Häuser weiter stehen drei Wartende in weitem Abstand. Die Schlange wurde zur Sicherheit vor das Geschäft verlegt.

Die Geschäftsleute suchen am Dienstag ihren Weg durch die Krise, solange, bis sie vielleicht auch geschlossen werden. Der Nudelladen „Pastasatt“ bittet um Verständnis, dass er die Nudeln vorerst nur noch zum Mitnehmen serviert. Beim vegetarischen Restaurant „Sattgrün“ wird nur noch jeder zweite Tisch besetzt, um Abstand zu gewährleisten. Eine Bäckerei in Oberbilk hat eine Scheibe zwischen Verkäuferinnen und Besuchern eingezogen. Viele andere Restaurants und Läden öffnen wie immer.

In der zugesperrten Tür des kleinen Blumenladens „Floras Töchter“ an der Lindenstraße hängt auch ein Schild. Weil die beiden Inhaberinnen ihre insgesamt sechs Töchter ohne Kita und Schule betreuen müssten, sei das Geschäft vorerst geschlossen, heißt es. Das sei ja auch sinnvoll, um persönliche Kontakte zu vermeiden. „Bleibt gesund und passt auf euch auf!“

Die Warnungen vor dem Virus werden von Tag zu Tag drastischer, im Alltag vieler Menschen sind sie offensichtlich noch nicht angekommen. Als NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Nachmittag die Schließung der Spielplätze verkündet und sagt, es gehe nun „um Leben und Tod“, spielen Jungs auf dem Bolzplatz am Hermannplatz mit großem Ehrgeiz Sechs gegen Sechs. Ein paar andere scharen sich darum, so wie in ganz normalen Schulferien. Auf dem benachbarten Spielplatz, dem Treffpunkt der Mütter und Väter im Viertel, ist hingegen auffallend wenig los für einen sonnigen Frühlingstag. Zwei Kinder schaukeln, eines spielt im Sand. Ein Vater trägt ein Baby umher.

An der Lichtstraße in Flingern sind die meisten Läden, wie dieses Café, noch geöffnet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Auf der Bruchstraße steht am Nachmittag ein Krankenwagen. Zwei Rettungssanitäter geleiten einen alten Mann in das Fahrzeug. Die Sanitäter tragen Mundschutz und einen Ganzkörper-Schutzanzug. Die Nachbarn stehen an den Fenstern.

Auf der Benderstraße in Gerresheim ist es gegen 16.30 Uhr schwer, einen Parkplatz zu bekommen, so viel ist los. Vor der Eisdiele Cescon steht eine Schlange. „Bitte Abstand halten“, steht auf einem Schild auf Deutsch und Italienisch. An der Eistheke steht der Hinweis, dass sich Gäste gern die Hände waschen können. Der Wochenmarkt baut gerade ab, zwei alte Damen mit Mundschutz schieben ihre Rollatoren vorbei. Im Reisebüro ist gerade kein Kunde. In einem Ladeneingang schreckt eine Frau zurück, als ihr jemand entgegenkommt. Sie geht zwei Schritte rückwärts und lässt erst den Gegenverkehr in sicherem Abstand durch.

Auch in Gerresheim sind die Apotheken am strengsten. „Möglicherweise infizierte Patienten dürfen nicht eintreten“, steht bei einer an der Tür, gerade wird der Tresen desinfiziert. Auch hier wartet man jetzt draußen. Die Drogerie bittet ebenfalls um Abstand, vor der Kasse steht man aber eng an eng. Auf der Tür der Metzgerei steht: „Der beste Schutz sind wir selbst.“

In den sozialen Medien formiert sich eine Wut darauf, dass so viele Leute angeblich unvernünftig sind. Bei einem Spaziergang durch die Stadt könnte man dafür unzählige Beispiele finden. Corona hat Düsseldorf schon eine seltsame Ferienstimmung gebracht. Aber reicht das gegen diese Seuche?