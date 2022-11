Autovermieter in Düsseldorf Wie doch noch ein Betriebsrat bei Sixt gegründet werden könnte

In Düsseldorf könnte es doch noch zu einem ersten Betriebsrat bei Sixt kommen. Den versuchen drei Mitarbeiterinnen der Filiale am Flughafen seit mehr als einem Jahr zu gründen. Nach einem ersten Anlauf im August 2021 jedoch mussten sie sich zunächst gegen mehrere Kündigungen des Autovermieters wehren, die er in einem ersten Fall etwa mit wiederholtem Zuspätkommen oder in einem anderen auch mit Hausfriedensbruch nach vorherigen Kündigungen begründete. Nachdem auch das Landesarbeitsgericht im Berufungsverfahren alle insgesamt sechs ausgesprochenen Kündigungen für unwirksam erklärt hatte, luden die drei Angestellten jetzt erneut zu einer Betriebsversammlung ein. Der Termin ist für Dienstag im Konferenzzentrum des Flughafens angesetzt. Sixt hat die Miete übernommen.