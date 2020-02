Probleme im Klassen-Chat – Medienscouts sorgen für Durchblick : Wie sich Düsseldorfer Schüler gegen Hass und Nazi-Sticker wehren können

Die Medienscouts am FCG (v.l.): Magnus (13), Sophia (14), Maren (14), Falk Erik (13), Lehrer Andreas Lauer, Frieder (14), Ben (13). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Medienscouts am Freien Christlichen Gymnasium zeigen ihren Mitschülern, wie sie Cybermobbing und Mediensucht vermeiden. Von rigorosen Verboten halten sie nichts. Zu den Themen Medien, Zocken, Pornographie gab es bereits Elternabende.

Unendlich viele Hasskommentare, Pornographie, WhatsApp-Sticker mit Nazi-Symbolen – wenn die Medienscouts des Freien Christlichen Gymnasiums (FCG) aus ihrem Alltag erzählen, ist alles dabei. „In Klassenchats gibt es oft Probleme“, sagen sie. Auf dem Smartphone verschicken Jugendliche schnell sogenannte Sticker mit ganz unterschiedlichen Darstellungen. „Es gibt jede Art von Stickern, denn jeder kann gefühlt alles verschicken“, erklären sie.

Immer wieder begegnen Mädchen und Jungen einer Fülle von Anfeindungen und Beleidigungen in Gruppen-Chats. Schüler, Eltern und Lehrer sind heute in allen Schulformen mit Themen wie Mediensucht, Cybermobbing und Gewalt konfrontiert. Präventiv soll das Angebot der Medienscouts wirken. Maren (14), Sophia (14), Falk Erik (13), Frieder (14), Ben (13) und Magnus (13) sind dafür geschult. Fünf Tage dauert die Ausbildung, die an der Schule Lehrer Andreas Lauer übernimmt und die die Stadt Düsseldorf anbietet. „Wir machen eine Weiterbildung mit Medienscouts von anderen Schulen“, sagt Sophia. In den fünften bis siebten Klassen des Gymnasiums vermitteln sie dann ihren jüngeren Mitschülern Medienkompetenz. „Das Vertrauen ist da, denn wir sind ja keine Lehrer, die sehen uns als Gleichgesinnte“, sagt Falk Erik. „Wir machen das vor allem vorbeugend“, stellt er fest.

Info Medienscouts schulen Mitschüler Idee Schüler vermitteln Medienkompetenz an ihre Mitschüler Bisher 2019 startete die sechste Runde der Qualifizierung im Projekt „Medienscouts NRW“. 108 Beratungslehrer, 37 Schulen und ca. 258 Schüler wurden ausgebildet. www.medienscouts-nrw.de

Die jungen Medienscouts klären über Konsequenzen auf und geben Tipps, an wen man sich wenden kann. Es gibt beispielsweise ein Quiz zum Recht am eigenen Bild, auch Themen wie Hassrede im Internet oder Gefahren in Whatsapp-Gruppen stehen auf dem Programm. Am Tag der Offenen Tür fragten die Medienscouts auch nach der Dauer der Mediennutzung von Jugendlichen: „Fünf Stunden am Computer oder Bildschirm sind keine Seltenheit“, erklärt Frieder die Ergebnisse.

Immer wieder berichten auch Eltern vom ständigen Kampf, die Kinder zum Lernen zu bringen, die stattdessen aber lieber am Laptop oder Smartphone hängen. „Viele Eltern sind überfordert, ziehen einfach den Stecker und sagen, du bist ja süchtig“, wissen die jungen Medienscouts vom Freien Christlichen Gymnasium. Ihr Tipp: „Eltern müssen Interesse zeigen und sollten keine Extreme einnehmen.“

Völlige Verbote halten die Medienscouts für sinnlos. Der Mittelweg sei richtig. „Eltern und Lehrer brauchen Kompetenz zu diesem Thema“, stellt Lauer fest. Er ist an der Schule Koordinator für die Vermittlung von Sozial- und Medienkompetenz. „Wir wollen eine Kultur schaffen, bei der man nicht nur im realen Leben, sondern auch im digitalen wertschätzend miteinander umgeht.“

Der Medieneinsatz spielt am FCG eine wichtige Rolle. Im Unterricht kommen Laptops zum Einsatz. Technik wird täglich genutzt. Medienmündigkeit und Medienreife spielen daher eine wichtige Rolle. Zu den Themen „Medien, Zocken, Pornographie“ gab es bereits Elternabende. „Es ist ein Problem, dass schon sehr viele ganz junge Kinder mit Medien in Kontakt kommen“, hat Medienscout Magnus (14) beobachtet. Das bestätigt auch sein Lehrer Andreas Lauer: „Jugendliche werden heute früher mit Inhalten konfrontiert als wir damals. Die Heftigkeit der Bilder und auch der Spiele in jüngerem Alter ist schon anders.“