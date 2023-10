Podiumsdiskussion bei der „Ladies Talk“ Wie sich Düsseldorf in Krisenzeiten schlägt

Mehr als 20.000 Menschen arbeiteten am Flughafen, im Jahr 2019, also vor Corona, erwirtschaftete dieser einen Umsatz von 500 Millionen Euro. Er sei einer der größten Arbeitgeber in der Region, berichtete Redeligx. Während der Pandemie sei der Umsatz dramatisch gesunken, bei weiterhin hohen Kosten zur Erhaltung der Infrastruktur. „Das hat dazu geführt, dass Mitarbeitende entlassen werden mussten – diese Sanierung hat Spuren hinterlassen“, so der Flughafenchef. Umso dankbarer sei er, dass die Menschen wieder Lust hätten, zu reisen. Für die Zukunft sieht er eine gute Ausgangssituation für den Flughafen Düsseldorf. „Eines unserer strategischen Ziele ist es, in unserer Größenkategorie einer der besten Flughäfen Europas zu sein“, sagte er auf die Frage nach seiner Vision – Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe er dabei fest im Blick.