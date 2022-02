Arbeitsmarkt in Düsseldorf : Wie sich die Zahl der Arbeitslosen in Düsseldorf entwickelt

Düsseldorf Die Agentur für Arbeit in Düsseldorf zieht Bilanz nach dem ersten Monat des Jahres 2022 und gibt einen Ausblick auf den weiteren Verlauf.

Die Arbeitslosigkeit hat in Düsseldorf im Januar um 3,1 Prozent zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 24.656 Personen. Birgitta Kubsch-von Harten, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Düsseldorf, sagt: „Der Anstieg ist saisontypisch.“ Gründe seien der Kündigungstermin zum Jahresende und das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge. In NRW sei in Düsseldorf jedoch der stärkste Rückgang innerhalb eines Jahres zu verzeichnen gewesen. „Der positive Trend wird voraussichtlich nur kurzzeitig unterbrochen, spätestens im Frühjahr wird er wieder an Fahrt aufnehmen.“ Das liege daran, dass die Unternehmen wieder verstärkt freie Stellen ausschreiben würden.