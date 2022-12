Seelsorge in der Landeshauptstadt Wie sich die katholische Kirche in Düsseldorf neu organisiert

Die Neu-Organisation der katholischen Kirchengemeinden wird konkreter. Bis zum 1. September 2023 will das Kölner Erzbistum in seinem Gebiet zwischen 60 und 70 „Pastorale Einheiten“ schaffen, in denen künftig Seelsorge gestaltet werden soll. Geht es nach dem Vorschlag aus der Domstadt Köln, werden in Düsseldorf aus 15 Seelsorgebereichen künftig sieben Pastorale Einheiten, an deren Spitze spätestens bis 2030 ein leitender Pfarrer stehen soll.