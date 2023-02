Staus in Düsseldorf Wie sich der Autoverkehr in Düsseldorf entwickelt hat

Der jährliche Report von TomTom zeigt allerdings auch, dass es 2022 im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich mehr Autoverkehr gab. Demnach summierte sich die Fahrzeit für Pendler pro Jahr auf mehr als 157 Stunden. Fast 46 Stunden entfielen dabei auf Verzögerungen durch Staus und Verkehrsbehinderungen, wogegen es 2021 noch 41,5 Stunden waren. Laut TomTom „fiel der Anstieg in keiner anderen Stadt in Deutschland stärker aus als in Düsseldorf“. Andererseits war der Verkehr in der Pandemie in Düsseldorf auch besonders stark zurückgegangen.