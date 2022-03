Arbeitslosigkeit in Düsseldorf : Wie sich der Arbeitsmarkt in Düsseldorf entwickelt

Düsseldorf Der Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie zeigt, wie sich die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf verändert. Auch bei den Ausbildungsstellen hat sich in zwei Jahren einiges getan.

Der Ausbildungsmarkt zeigt sich auch ganz gut erholt. In den ersten sechs Monaten des Ausbildungsjahres 2021/2022 wurden laut Agentur rund 2909 Stellen gemeldet, was nahe an der Zahl von vor zwei Jahren dran ist (3049). 2461 junge Menschen haben sich für Ausbildungsstellen registrieren lassen. Das sind 177 Personen weniger als vor einem Jahr. Von den gemeldeten Ausbildungsstellen sind 2039 unbesetzt, 1450 Bewerber sind noch auf der Suche nach einem Anstellungsverhältnis. „Der Fachkräftebedarf bei den Düsseldorfer Unternehmen ist groß. Die Gewinnung von Nachwuchskräften und deren Ausbildung ist die beste Investition in die Zukunft“, betont Kubsch-von Harten. Weiter sagt sie: „Die Unternehmen können die jungen Menschen entsprechend ihres individuellen Fachkräftebedarfs bestmöglich qualifizieren und frühzeitig in die Unternehmenskultur integrieren.“