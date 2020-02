Passend zum Düsseldorfer Karnevalsmotto : Wie schlägt man ein Rad? Eine Sportlehrerin erklärt

Düsseldorf Radschlagen ist typisch Düsseldorf – und in diesem Jahr das Motto der Session. Wie es geht, und warum man es nicht ungeübt probieren sollte.

Perfekt ausgeführt ist ein X zu sehen, die Beine gestreckt in der Luft, eine Hand aufgesetzt – und das im perfekten Winkel. So klappt es:

Was ist ein Radschlag? „Das Rad ist ein seitwärts ausgeführter Überschlag auf einer gedachten Linie, bei der sich der Turner mit gestreckten Armen und Beinen um die Längs- und die Breitenachse dreht“, erklärt Christina Tilmes. Sie unterrichtet Sport und Pädagogik am Marie-Curie-Gymnasium. Im Turnunterricht steht besonders in den Klassen 5 bis 7 immer wieder auch der Radschlag auf dem Lehrplan. „Es ist eine durchaus anspruchsvolle akrobatische Bewegung, weil sie ziemlich komplex ist“, sagt Tilmes.

Wie schlägt man Rad? Die häufigste Variante ist das Rad aus dem Ausfallschritt. Dabei werden die Arme nach oben gestreckt, bevor sich der Körper nach unten beugt, um die erste Hand aufzusetzen. „Wichtig ist dabei ein großer Winkel, also genug Abstand zwischen Körper und Hand“, so Tilmes. Die Hand muss den restlichen Körper stützen, wenn das erste Bein in die Luft geschwungen wird. Die weitere Bewegung ergibt sich eigentlich von selbst, was leichter klingt, als es ist, denn schön sieht es nur aus, wenn die Beine wirklich bis in die Zehenspitzen gestreckt sind.