Energiemarkt in Düsseldorf : Wie Mieter den Strom vom eigenen Dach beziehen

Düsseldorf Die Rheinwohnungsbau setzt auf Photovoltaik-Anlagen auf den eigenen Objekten und erklärt, wie das Mieterstrommodell funktioniert und was es fürs Klima und preislich bringt.

Umgesetzt wird das geförderte Mieterstrommodell mit dem Start-up Einhundert aus Köln, das die Flächen auf den Dächern für 20 Jahre pachtet, die Anlagen aufbaut und mit jedem interessierten Mieter einen Vertrag schließt. Das Angebot ablehnen dürfte kaum ein Bewohner, denn neben Nachhaltigkeitsaspekten spricht der Preis für sich. Gesetzlich gilt eine Obergrenze in Höhe von 90 Prozent des Grundversorgungstarifs (in Düsseldorf von den Stadtwerken), inklusive des zum Teil aus dem Netz zu beziehenden Zusatzstroms. Der Verbrauch lässt sich zudem digital nachverfolgen.

Rheinwohnungsbau-Geschäftsführer Thomas Hummelsbeck lobt das Start-up Einhundert „als absoluten Profi, zugleich als sehr dynamisch und mit viel Spielwitz“ ausgestattet. Etwas überraschen dürfte es manchen Beobachter, dass es nicht die Stadtwerke sind, die das Projekt mit der Rheinwohnungsbau umsetzen, zumal der Düsseldorfer Energieversorger stets die Dezentralisierung als wichtige Strategie für die künftige Stromversorgung nennt. Außerdem war erst vor einigen Monaten eine Partnerschaft zwischen den beiden Düsseldorfer Unternehmen öffentlich verkündet worden war. Ausdrücklich hieß es in einer Pressemitteilung: „Dazu gehört die gemeinsame Konzeption von Photovoltaik-Lösungen in unterschiedlichen Geschäftsmodellen.“ Mit Blick auf das neue Mieterstrommodell sagt Hummelsbeck nun: „Die großen Energieversorger suchen da offenbar noch ihre Rolle.“ Tatsächlich bieten die Stadtwerke keinen Mieterstrom an. Zur Begründung teilen sie mit: „Wir erwarten, dass in Zukunft weitere regulatorische Hürden abgebaut werden, sodass die Attraktivität dieser Modelle noch wachsen würde.“ Man werde dann zu gegebener Zeit entscheiden.