Neuerscheinung in Düsseldorf : Mit anderen Augen

Der ehemalige ungarische Konsul Balázs Szegener erfreute sich jeden Morgen an den schönen Fassaden der Wildenbruchstraße. Foto: Marc Ingel

Stadtteile Helmut Brall-Tuchel hat für sein Buch weltweit Ansichten von Menschen gesammelt, die in Düsseldorf zu Besuch waren. Die Ergebnisse sind größtenteils erstaunlich – und manchmal auch skurril.

Was haben ein japanischer und ungarischer Generalkonsul, eine armenische Alexander-von-Humboldt-Stipendiatin, ein amerikanischer Professor für deutsche Literatur mit 3000 jungen Menschen aus aller Welt gemeinsam? Sie alle haben Düsseldorf besucht, waren für Wochen, Monate oder Jahre hier, haben an einer der vier öffentlichen Hochschulen studiert oder beim Institut für Internationale Kommunikation (IIK) in Pempelfort Deutsch gelernt. Oder sie haben als Diplomaten, Wissenschaftler oder Business-Leute hier gearbeitet, Einblick in das große Ganze einer Großstadt oder auch in die ganz unterschiedlichen Nuancen der einzelnen Stadtteile erhalten. All diese Menschen machen Düsseldorf zu einer internationalen Stadt, die mit anderen Nationalitäten in einem ständigen Prozess des Austausches und der gegenseitigen Wahrnehmung steht.

Das soeben erschienene Buch „Mit anderen Augen – Düsseldorf aus Sicht der Welt“ gibt in 19 Beiträgen Einblicke in das international geprägte Bild Düsseldorfs. Sowohl in persönlichen Erfahrungsberichten, aus der Sicht von Institutionen wie der Messe Düsseldorf, Hochschulen, der Industrie- und Handelskammer (IHK), aber auch anhand von Literatur, Geschichte und Medien wird das Bild Düsseldorfs mit „anderen Augen“ aufgearbeitet.

Info 19 Autoren berichten über ihr Düsseldorf-Bild Neuerscheinung Helmut Brall-Tuchel (Herausgeber): „Mit anderen Augen – Düsseldorf aus Sicht der Welt“, Düsseldorf 2020 (Grupello Verlag, 215 Seiten, ISBN 978-3-89978-388-9, Preis: 25 Euro).



Beiträge 19 Autoren berichten über ihre Erlebnisse in Düsseldorf, welches Bild bei ihnen hängen geblieben ist, wie sie die Menschen erlebt haben und warum die Stadt einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlassen hat.

„Alle, die dieses Buch zur Hand nehmen, können mehr über Düsseldorf erfahren und lernen“, schreibt der ehemalige Oberbürgermeister Thomas Geisel in seinem Grußwort. Über manches hat der Leser vermutlich noch nie nachgedacht – zum Beispiel, wenn er einem Sprachschüler aus einem anderen Kontinent in der Stadt begegnet ist: „Wer nur die Tropen kannte, erlebt in Düsseldorf seine ersten Jahreszeitenwechsel“, schreibt etwa der IIK-Vorstandsvorsitzende Matthias Jung. Der Leser erfährt, warum Düsseldorf nach dem Zweiten Weltkrieg zur drittgrößten japanischen Community Europas mit Anziehungspunkten wie dem Eko-Haus in Niederkassel oder der Immermannstraße in Stadtmitte wurde, dass ein deutscher Musiker die japanische Nationalhymne mitkomponierte und dass es mehr ausländische als deutsche Neu- und Ersteinschreibungen an der Robert-Schumann-Hochschule in Golzheim gibt.

Bei einer Online-Umfrage unter Sprachkursteilnehmern aus 41 Ländern finden 85 Prozent Düsseldorf schön, 53 Prozent erleben die Einwohner als hilfsbereit, 45 Prozent halten sie für aufgeschlossen und 41 Prozent für tolerant. Und dabei sind einige Erkenntnisse zu Tage getreten, die nicht immer für eine Stadt schmückend, aber leider nah an der Realität sind. So erzählt eine 25-jährige Chilenin, dass Düsseldorf nicht nur „die längste Straße mit Kneipen in ganz Europa“ hat, sondern dass es hier auch üblich ist, Juggesellenabschiede zu feiern. Aber auch kulturelle Faktoren spielen eine Rolle bei der (Un-)Bekanntheit Düsseldorfs und kommen, durchaus kritisch, in einigen Beiträgen zur Sprache, wenn es um literarische Porträts, Tatortfolgen, Hollywoodfilme oder skurrile Namen geht.

In dem Band wird Düsseldorf lebendig in den Texten des Düsseldorfer Schriftstellers Dieter Forte (das KZ im Volksgarten neben dem Stoffeler Friedhof), aber auch in „Möppi. Die Memoiren eines Hundes“, ein in Vergessenheit geratenes Werk des Düsseldorfer Schriftstellers und Malers Adolf Uzarski. Wie Hund Möppi die Einwohner der Rheinmetrople sah? „Doch sind im ganzen genommen die Düsseldorfer sehr nette Leute, und man kann ihnen selbst eine gewisse Intelligenz nicht absprechen.“ Der ungarische Generalkonsul a.D., Balázs Szegner berichtet, wie er jeden Morgen von seinem Haus in Oberkassel mit dem Fahrrad über die Rheinkniebrücke zur Arbeit fuhr und dabei die schönen Fassaden an der Wildenbruchstraße bewunderte. Oder wie das Café Muggel zu seinem zweiten Wohnzimmer wurde.