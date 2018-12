Whatapp, Youtube und Co.: Die richtige Dosis ist wichtig

Düsseldorf Eltern-Kolumne Wie können Kinder den richtigen Umgang mit den neuen Medien, mit Apps und Youtube lernen?

Auf der einen Seite gibt es Eltern, die von den neuen Medien und ihren Apps begeistert sind. Sie finden es toll, wenn Cartoons dafür sorgen, dass ihre Kinder beim Essen ruhig sind. Sie finden neue Medien super und kaufen ihren Kindern Halterungen, damit sie ihre iPads überall aufstellen, und so eigenständig sein können. Auf der anderen Seite gibt es Eltern, die auf jegliche Art von neuen Medien verzichten und stattdessen Lesen und Erzählen zelebrieren. Der Hauptfokus liegt auf dem gemeinsamen Erleben und der zwischenmenschlichen Interaktion. Die Fragen, die sich viele Eltern bei sich, aber auch bei ihren Kindern in Bezug auf die Nutzung von neuen Medien stellen sind folgende: wie, was, wann, wie lange, wofür und warum konsumieren wir neue Medien? Was ist der richtige Umgang? Was ist die richtige Dosis?