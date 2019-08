Uschi Feldmann

„Zwei bis dreimal in der Woche nutze ich den Parkplatz. Ich komme aus komme aus Monheim-Baumberg und fahre dann weiter mit der Bahn zu meiner Arbeitsstelle am Hennekamp. Aber auch privat nutze ich den Platz, um etwa abends in die Altstadt zu fahren. Ich könnte auch mit der S-Bahn fahren, aber die ist oft unzuverlässig und deshalb nutze ich eher die P+R Variante."