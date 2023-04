Mit 40 noch nie in einer Beziehung Wie Jana Crämer anderen Singles Mut macht

So ist auch der Stil ihres kürzlich erschienenen Buches „Jana, 39, ungeküsst“ Mut machend. In dem Spiegel-Bestseller blickt sie auf Szenen aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend und ihrem Erwachsenenleben zurück. Im Mai liest Crämer, die in Haltern am See in Nordrhein-Westfalen lebt, in der Buchhandlung Mayersche an der Königsallee. Dann wird es unter anderem um das Thema Single-Shaming gehen, das im Buch zur Sprache kommt. „Das Wort Body-Shaming kennt fast jeder“, sagt Crämer, die auch schon abwertende Äußerungen zu ihrem Aussehen ertragen musste. „Dass man von außen beurteilt und bewertet wird, ist genau das, was auch mit Singles passiert“, sagt die ehemalige Managerin der aufgelösten Pop-Band Luxuslärm. „Es wird oft nicht akzeptiert, dass man gerade nicht auf der Suche ist“, beschreibt sie. Schon ihre Oma habe zu ihr gesagt, dass sie einen Mann brauche, der sie versorge, und dazu das Sprichwort „jeder Topf findet seinen Deckel“ benutzt. „Aber allein und einsam sein ist ein Unterschied“, betont Crämer. Sie wünsche sich, dass Singles nicht mit Mitleid begegnet werde. „Lasst uns entspannt sein, was Beziehungen angeht“, sagt sie.