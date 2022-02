Einkaufen in der Pandemie : So kontrolliert der Einzelhandel jetzt die 2G-Regeln

Cucina-Mitarbeiterin Stefanie Gohres am Impfnachweis-Scanner. Foto: Alexander Esch

Düsseldorf Obwohl seit Mittwoch nur noch Stichproben vorgeschrieben sind, halten einige Geschäfte an einem konsequenten Vorgehen fest. Wir haben uns in der Stadt ein Bild gemacht und mit Händlern gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

An den Eingangstüren zu vielen Geschäften herrscht seit Mittwoch Unsicherheit. Vor Zara an der Königsallee zögert eine Kundin, holt ihr Smartphone hervor, zeigt einem Mitarbeiter an der Tür ihren Impfnachweis. Doch der schaut kaum hin und deutet der Frau mit einem Nicken an, dass sie ohne Kontrolle ihres Geimpft- oder Genesenen-Status eintreten kann. Ein ähnliches Bild bei Saturn im Sevens einige Meter weiter. Zwar ist ein Mitarbeiter vor der Rolltreppe nach oben postiert, doch auch er lässt die Kunden meist ohne Check passieren. Manche von ihnen bestehen allerdings auf eine Kontrolle, indem sie völlig auf sich konzentriert trotzdem Ausweis und Smartphone vorzeigen.

Nötig ist das seit Mittwoch nicht mehr unbedingt, nur noch stichprobenartig muss der Handel nach erneuerter Coronaschutzverordnung 2G-Kontrollen durchführen. Insbesondere die großen Geschäfte in der City können deshalb ab sofort zumeist frei betreten werden, zum Beispiel der Kaufhof an der Kö oder P&C an der Schadowstraße, wo eine Mitarbeiterin die ankommenden und auch hier oft zögernden Kunden sogar offensiv darauf hinweist, dass sie direkt eintreten dürfen.

Manche Geschäfte halten jedoch an konsequenten Kontrollen fest. Etwa bei Franzen an der Kö ist das der Fall. Ein Mitarbeiter sagt, dass man den Kunden schwer erklären könne, warum der eine kontrolliert werde und der andere nicht. Zudem gehe es um einen möglichst guten Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

Deshalb laufen die Kontrollen auch bei Cucina am Carlsplatz weiter, wie Mitarbeiterin Stefanie Gohres erklärt. An einer Säule müssen die Kunden ihren Nachweis scannen, leuchtet sie grün auf, ist der Eintritt gestattet. „Die Ausweise kontrollieren wir jetzt aber nicht mehr jedes Mal. Dafür hatten wir bislang immer einen Kollegen direkt am Eingang abgestellt.“