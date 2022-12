Cybercrime in Düsseldorf Wie Hacker Düsseldorfs Firmen angreifen

Cyberkriminalität ist am Wirtschaftsstandort Düsseldorf ein weit verbreitetes Problem. Das trifft längst nicht nur große Konzerne wie zurzeit die Metro, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen. Welches Ausmaß die digitalen Angriffe haben, zeigt jetzt eine Studie, die die Commerzbank beim Meinungsforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegeben hat. 2500 Unternehmen wurden bundesweit interviewt, 100 in Düsseldorf. Die Daten zeigen für die Landeshauptstadt: 34 Prozent der Unternehmen geben an, bereits in Form von Cyberkriminalität angegriffen und beeinträchtigt worden zu sein. Immerhin liegt dieser Wert unter dem Bundesdurchschnitt von 43 Prozent.