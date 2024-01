Bauen in Düsseldorf Wie es nach der Tecklenburg-Insolvenz mit dem Mothes Karree weitergeht

Ziel sei es, das Unternehmen weiterzuführen und alle begonnenen Bauprojekte fertigzustellen, sagt Hermann Tecklenburg. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Markus Kier aus der Düsseldorfer Kanzlei Piepenburg bestellt. Der will zu diesem frühen Zeitpunkt zwar noch nicht zu einzelnen Bauprojekten Stellung beziehen, lässt aber über seinen Sprecher Thomas Feldmann mitteilen, „dass es ihn positiv stimme, dass die Unternehmensgruppe in der Lage sei, alle laufenden Bauprojekte fortzuführen und diese fertigzustellen“. Mit der Unterstützung neuer Investoren hoffe Kier, eine nachhaltige Lösung zu finden, um die Zukunft der Unternehmensgruppe zu sichern. Dafür soll jetzt kurzfristig ein geordneter Investorenprozess gestartet werden, um einen oder mehrere Käufer zu finden, die bereit sind, in die Unternehmensgruppe zu investieren. „Das wird allerdings erfahrungsgemäß noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, betont Feldmann.