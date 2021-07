Corona in Düsseldorf : Wie es in Düsseldorf mit Sormas weiter geht

Wie es in Düsseldorf mit Sormas weiter geht

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Bei der Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie sind nach wie vor Fragen offen. So reagiert die Stadt jetzt auf die strengen Vorgaben des Landes.

Die Ansage war deutlich: Per Erlass haben Wirtschafts- und Gesundheitsministerium die Kommunen aufgefordert, „den elektronischen Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern bis zum 30. September flächendeckend sicherzustellen“. Die Zustellung an die Stadt Düsseldorf erfolgte per Mail über die Bezirksregierung.