Städtische Gebäude in Düsseldorf Wie es beim Kulturbahnhof Eller weitergeht

Schülke hätte sich gewünscht, dass die Mieteinnahmen für die Ateliers der in Eller arbeitenden Künstler – rund 300.000 Euro im Jahr – gezielt für die Unterhaltung des Bahnhofs eingesetzt worden wären, „stattdessen wandert das Geld in die Kasse der Kämmerin“. Er will sich aber auch nicht über Gebühr beschweren, denn mit der Sanierung des Anbaus ist ja nun ein erster Schritt erfolgt, der ihn optimistisch stimmt. Kein Weg vorbei führt aber an der Sanierung des völlig maroden Büro- und Sanitärtrakts. Drei Alternativen schweben momentan im Raum: Abriss und Neubau, Sanierung (obwohl eigentlich abgängig) oder warten, bis wieder mehr Geld da ist und als Übergangslösung Container aufstellen. Eine „gutachterliche Stellungnahme“ soll darüber jetzt Aufschluss geben; so lange hängt Schülke in der Schwebe. Aber das ist er ja gewohnt.