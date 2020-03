Neuer Alltag in Düsseldorf : Familienbetrieb im Corona-Modus

Düsseldorf Keine Schule, kein Sportverein, kein Spielplatz: Wie sich unser Alltag plötzlich verändert hat.

Von Verena Bretz und Andreas Bretz (Fotos)

Zwei Brüder, plötzlich allein zu Hause: Matti (12) und Sami (9), beide ziemlich wild, oft mit komischen Ideen im Kopf und lieber draußen auf dem Fußballplatz als mit dem Buch am Schreibtisch. Das kann ja was geben, haben wir gedacht, als am Freitag die Nachricht kam, dass die Schulen schließen – und dass wir kein Anrecht auf einen Betreuungsplatz haben. So wie die meisten Düsseldorfer Eltern, denen es in diesen Wochen ähnlich geht.

Die Jungs haben natürlich gejubelt. Keine Schule, kein Lernen. So lautet ihre einfache Gleichung. Nach einem Wochenende mit Grübelei und Planerei haben wir uns entschieden: Wir machen das Beste draus, ändern können wir es eh nicht. Wir haben also versucht, Matti und Sami so gut es geht, klar zu machen, dass sie trotz „schulfrei“ etwas für die Schule tun müssen. Unbedingt und freiwillig und ohne „Bewachung“. Matti hatte dann die Idee, einen Plan zu schreiben. Mit allen Einzelheiten: Wann lernen wir? Wann dürfen wir raus? Wann dürfen wir zocken? „Dann haben wir etwas, woran wir uns halten können“, meinte er. Gute Idee – gemacht.