Schloss Elbroich in Holthausen Wie ein Rittergut zum Eventschloss wird

Wenn Katharina Heininger durch den Garten von Schloss Elbroich geht, dann kann sie sich gut vorstellen, wie dieser einmal aussehen soll. „Dort könnten Pavillons stehen, in denen sich die Gäste nach einer Feier in Ruhe unterhalten“, sagt sie und deutet auf eine grasbewachsene Fläche neben der historischen Mauer, die den Garten links und rechts eingrenzt. Auch rot und weiß blühender Rhododendron soll dort demnächst wieder wachsen. Seit mehr als einem Jahr ist das ehemalige Rittergut Schloss Elbroich in Familienbesitz von Heininger und ihrem Mann Hermann Mündelein. Aktuell ist das Paar dabei, das historische Gebäude vorsichtig zu restaurieren. Im Haupthaus soll eine Eventlocation, zum Beispiel für Hochzeitsfeiern, entstehen. Bald wird außerdem eine Tagesklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie eröffnen.