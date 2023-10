Liebesgeschichte aus Düsseldorf Wie ein Ehepaar aus Flingern die Welt erkundete

So ein Leben in einem zunächst fremden Land funktioniere als Paar nur, wenn „beide es wollen“, erklärt Roswitha Sieber. Wie in jeder Beziehung – aber doch in einem besonderen Maße – seien Kompromissbereitschaft und der Rückhalt des Partners wichtig. „Wir waren da beide auf der gleichen Schiene“, sagt sie. So stand für das Ehepaar im Jahr 1993 jedenfalls schnell fest, dass es nach China ziehen wollte. Dieter, der in Wuppertal Nachrichtentechnik studiert hatte, hatte dort ein Jobangebot bekommen. „Das Land war damals noch ganz anders, als wir es heute kennen“, sagt er.