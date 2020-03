Düsseldorfer Familienleben : Rückzug in die eigenen vier Wände und in den Garten

Rückzug mit Schwung: Frederick (4), Gideon (7) und Sophia (10) auf dem Trampolin im eigenen Garten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Coronakrise entschleunigt. Doch die neuen Regeln sorgen auch für abgesagte Geburtstage und Osterurlaube. Den Kontakt zu den Großeltern haben viele ans Telefon verlegt.

Die ersten Tage fühlen sich noch an wie Ferien. Die Familie hat einen kleinen Garten und das Wetter spielt gerade mit. Da müsse man noch gar nicht auf die Liste für mögliche Aktivitäten im Haus zurückgreifen. „Die selbstgewählte Ausgangssperre“, meint Mutter Kerstin Roske, empfinde man derzeit noch als entspannend. Sie und ihr Mann dürfen und können an den eigenen Schreibtischen arbeiten. Ein wenig genieße sie sogar die Zeit der Entschleunigung, da man sich noch um niemanden im engeren Umfeld ernsthaft Gedanken machen müsse. Die größte Angst, so eine andere Mutter, sei genommen, da es eben Kinder anscheinend nicht erreiche.

Eine Sorge beschäftigt die Familien trotzdem. Die Sorge um Oma und Opa und andere Ältere. Den Kontakt zu den Großeltern haben viele erst mal ins Netz und ans Telefon verlegt. „Das Virus ist für Ältere gefährlicher“, doziert der Siebenjährige einer Werstener Familie. Das hat er in den Nachrichten mitbekommen. Seine eigene Angst vor dem Virus aber scheint indes irgendwie verflogen zu sein. Die Tage saß er abends noch weinend im Bett. Die große Schwester, die mittlerweile aufs Gymnasium geht, reagiert etwas unwirsch bis genervt, wenn mal wieder über Corona gesprochen wird. Sie möchte darüber nicht reden. In der Schule hätten sie das ja auch nicht getan. Und der kleinere Bruder, vier Jahre alt, kann die Aufregung gar nicht verstehen, hat aber einen Ausspruch aufgeschnappt, dass der Sonnenschein der vergangenen Tage irgendwie nicht zur allgemeinen Gemütslage passe. „Die Sonne“, sagt er, „lacht uns aus.“

Info Ordnungsamt kontrolliert Spielplätze Appell Wie alle Bürger sind auch Familien aufgerufen, die sozialen Kontakte möglichst zu minimieren, auch vom gegenseitigen Besuch anderer Familien und vor allem von Kinderbetreuung durch die Großeltern oder in Gruppen wird derzeit dringend abgeraten. Verbot Die Nutzung der Spielplätze ist in Nordrhein-Westfalen seit Mittwoch untersagt. Das Ordnungsamt kontrolliert dort auch in Düsseldorf und kann gemäß der Allgemeinverfügung der Stadt Strafanzeigen gegen Eltern erstatten, die sich nicht an das Verbot halten. Auch die Sportvereine mussten ihre Aktivitäten vorläufig einstellen.

Bei Familie Roske sind aus den Schränken unterdessen schon Spiele hervorgekramt worden, die in Regalen vor sich hin staubten. Auf einmal würden auch ausdauernd Bügelperlen gesteckt. Die Kinder bleiben morgens länger im Schlafanzug und manche pädagogischen Grundsätze weichten auf. Ein wenig mehr Serien im Fernsehen sind nun erlaubt, mehr Spiele per App, um den Lagerkoller zu vermeiden. Auch anderenorts dürfen die Kinder jetzt mal länger am Computer daddeln oder an anderen Konsolen, wie der guten alten Wii, die ein Familienvater reanimiert hat. Das bringt Spaß und Bewegung. Letztere kommt nämlich zu kurz. Und nicht alle haben ein Trampolin im Garten.

Für die Familie Hilbrands steht unterdessen alles in Frage. Derzeit kaufen sie oft für die älteren Nachbarn mit ein, stellen die Taschen dann vor der Tür ab. Vor einigen Monaten hatten sie mit ihrer kleinen Tochter Fenja eine lange Tour mit dem Wohnmobil quer durch Europa gemacht, zu Ostern wollten sie eigentlich wieder los. Längst abgesagt. Natürlich auch die große Feier zu Omas Geburtstag.

Tochter Fenja sollte ab April zur Tagesmutter. Das ist erst einmal verschoben. Und Deborah und Jens Hilbrands wollen eigentlich Anfang Mai in Ostfriesland kirchlich heiraten. Vor einem Jahr hatten sie die Einladungen verschickt. „Jetzt steht alles in den Sternen.“ Schon deshalb, weil alles geschlossen hat: die Schneiderin fürs Brautkleid, die Frisörin, das Restaurant. Und von Familienfeiern, von Treffen vieler miteinander wird sowieso abgeraten. Die Hoffnung auf ein würdevolles „Ja“ schwindet jetzt jeden Tag mehr.

Die Mutter der Werstener Familie arbeitet unterdessen zeitweise im Keller. Auch dort hat sie Wlan und die Kinder stören sie nicht. Sie ist tätig bei einem Handelsunternehmen für Lebensmittel. Zu tun gibt es aktuell genug. Auch ein Nachbar macht ebenfalls Homeoffice. Da Ausgehen ja nicht mehr geht, öffnet er noch hin und wieder seine „Garagenkneipe“, wie er es nennt: Kaltes Dosenbier im Stehen und mit dem empfohlenen Abstand. Der 48-Jährige hat noch ein paar Paletten, aber auch andere Sachen eingelagert, versichert er. Jeder setzt halt so seine eigenen Prioritäten. Ein anderer Familienvater erzählte bereits vor zwei Wochen, er habe über einen Freund bei einer Mühle Mehl bekommen können. Jetzt hat er 120 Kilo davon im Keller.